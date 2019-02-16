Беременной Саше Савельевой нашли замену в «Фабрике»

Певица, которой совсем скоро предстоят роды, решила на время покинуть коллектив "Фабрика" и уйти в декрет.

Несмотря на то, что Александра Савельева так и не подтвердила официально свою беременность, ее отсутствие в составе «Фабрики» говорит красноречивее любых слов. Накануне группа выступила без белокурой солистки на мероприятии в честь Дня святого Валентина, которое прошло в Государственном Кремлевском дворце при поддержке канала «МУЗ-ТВ». Александру заменила экс-участница трио «Мобильные блондинки» Тоня Клименко.

«Видимо, Саша на поздних сроках беременности решила себя поберечь», — посчитали поклонники.

По информации СМИ, 35-летняя певица легла на сохранение, так как это ее первая беременность и Савельева решила не рисковать. Сами участницы группы «Фабрика» пока никак не прокомментировали смену состава, как и предполагаемую беременность своей уже бывшей солистки.

Сейчас Саша занята оформлением детской комнаты, продумывая каждую мелочь. Недавно она была замечена в магазине, где выбирала обои с оригинальным принтом. А затем в Сети появились фото певицы из салона красоты, на которых отчетливо видно, что солистка «Фабрики» находится на поздних сроках беременности.

В последнее время Александра Савельева избегает шумных вечеринок и даже свой 35-летний день рождения отметила вдвоем с супругом актером Кириллом Сафоновым, с которым состоит в браке уже девять лет. Савельева и Сафонов поженились еще в 2010 году. Слухи о размолвках в семье возникали регулярно, но влюбленные ни разу не давали повода усомниться в искренности чувств по отношению друг к другу. Теперь же, когда Савельева вскоре станет мамой, поклонники не сомневаются, что звезды станут еще ближе и сумеют подарить новорожденному малышу всю свою любовь.

Ранее певица говорила о том, что давно мечтает стать матерью. По словам Савельевой, они с мужем готовы выполнять родительские обязанности, но уповают на волю Бога.

«Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится», — рассказывала Саша в Инстаграме.

Отметим, что для Кирилла Сафонова этот ребенок станет вторым. У 45-летнего актера уже есть 23-летняя дочь Анастасия, которая в свое время покинула Россию и стала жить в Америке. Там она строит успешную карьеру модели. В скором времени Анастасия выйдет замуж за избранника, с которым находится в отношениях на протяжении нескольких лет. Саша Савельева прекрасно общается с падчерицей.



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