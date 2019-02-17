Избитая супруга Башарова подает на развод

17.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Избитая супруга Башарова подает на разводСупруга актера сообщила, что уходит от мужа. Об этом она написала в инстаграмме.

По ее словам, она не хотела об этом рассказывать, но «уже нет смысла скрывать».

«Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — добавила Башарова.

Также она отметила, что у них остался сын Марсель, ради которого Башаровы попытаются сохранить дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что Башаров опроверг сообщения, что поднимал руку на свою супругу Елизавету.

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