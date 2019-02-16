Кэти Перри приняла предложение Орландо Блума

16.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Кэти Перри приняла предложение Орландо БлумаОрландо Блум сделал предложение Кэти Перри.

Английский киноактер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри обручились в День святого Валентина. Об этом Кэти рассказала подписчикам своего Instagram.

Артистка выложила в сеть совместную фотографию с возлюбленным на фоне красных воздушных шаров в виде сердец. На снимке певица радостно демонстрирует шикарное обручальное кольцо.

Всего за час фотография набрала больше 200 тысяч лайков. В комментариях поклонники Перри стали поздравлять девушку и умиляться романтичным поступком Орландо.

Отметим, что Кэти и Орландо вместе уже почти три года. Ранее актер состоял в браке с моделью Мирандой Мерр. У пары есть сын.

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