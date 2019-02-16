Бер рассказал про отстранение от участия в шоу программах после скандала с Друзем

16.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бер рассказал про отстранение от участия в шоу программах после скандала с ДруземБер прокомментировал отстранение от эфира после скандала с Друзем.

Главный редактор телевикторины "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер объяснил, почему не дает интервью СМИ по скандалу с предполагаемым мошенничеством на передаче Александра Друзя.

По словам Бера, он уже дал комментарии трем изданиям и считает, что этого достаточно.

"Телефон отключил, и на звонки отвечать не буду", - пишет Бер в соцсети.

Он также отметил, что "удовлетворён решением Первого канала и "Красного Квадрата"" и считает его "с точки зрения производителя телевизионного продукта" правильным.

Ранее Первый канал сообщил, что отстранил Друзя и Бера от участия в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".

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