Бер рассказал про отстранение от участия в шоу программах после скандала с Друзем

Бер прокомментировал отстранение от эфира после скандала с Друзем.
Главный редактор телевикторины "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер объяснил, почему не дает интервью СМИ по скандалу с предполагаемым мошенничеством на передаче Александра Друзя.
По словам Бера, он уже дал комментарии трем изданиям и считает, что этого достаточно.
"Телефон отключил, и на звонки отвечать не буду", - пишет Бер в соцсети.
Он также отметил, что "удовлетворён решением Первого канала и "Красного Квадрата"" и считает его "с точки зрения производителя телевизионного продукта" правильным.
Ранее Первый канал сообщил, что отстранил Друзя и Бера от участия в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".
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