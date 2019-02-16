Пропавшая экс-участница «Холостяка» нашлась в наркологической клинике

16.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пропавшая экс-участница «Холостяка» нашлась в наркологической клиникеДрузья были обеспокоены тем, что она не выходила на связь две недели, но смогли отыскать ее.

Бывшая участница шоу «Холостяк» Роза Герц пропала без вести, когда пыталась вернуться из Дубая в Москву 30 января. Друзья разволновались, когда поняли, что модель две недели не публикует фото и сториз в Instagram, не отвечает на сообщения и звонки.

13 февраля одна из подруг опубликовала в своём профиле в Instagram радостную новость: Роза Герц нашлась в больнице. Больше подробностей девушка не знает.

Пост нельзя было комментировать, а позже его вообще удалили. Это породило множество слухов. Портал dom2life.ru выяснил, что Роза Герц находится на лечении в наркологической клинике. Модель пыталась порвать свой паспорт, и сотрудники полиции вывели её прямо из аэропорта.

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