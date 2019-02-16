Скончался один из основателей группы «Калинов мост»

Сегодня, 14 февраля, коллеги, друзья и члены семьи простились с музыкантом.

Один из основателей группы «Калинов мост» гитарист Владимир Бугаец скончался 12 февраля в возрасте 58 лет. У музыканта долго болело сердце после химиотерапии. Родные и близкие простились с Владимиром 14 февраля.

Друзья и коллеги продолжают отправлять соболезнования на страницу музыканта В Контакте: «Поверить трудно…», «Спи, спокойно, Володя. Вечная память», «Владимир Владимирович… Светлый, добрый человек. Нам будет очень не хватать тебя!»

«В нашей памяти он останется ярким исполнителем собственной музыки, тонким импровизатором, наставником и другом. Покойся с миром, рыцарь гитары», — написали на сайте группы «Калинов мост».

Бугаец работал звукорежиссером в Новосибирской филармонии. Помимо участия в группе «Калинов мост», гитарист также основал в 80-х рок-группу «Ломбард».

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