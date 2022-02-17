Профессор рассказал о новой симптоматике коронавируса

Профессор Тим Спектор поделился новыми данными относительно свойств омикрон-штамма коронавируса и особенностей протекания заболевания при заражении им. Он отметил, что не всегда болезнь сопровождается симптомами ОРВИ, такими как насморк, кашель и боль в горле.

Также омикрон может проявить себя в желудочно-кишечном тракте. При этом человек ощущает боль в животе, изжогу, вздутие и тошноту. Наличие этих симптомов является прямым указанием к самоизоляции и обращению к врачу. В этом случае профессор рекомендует сдавать ПЦР-тест.

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