Профессор рассказал о новой симптоматике коронавируса

Russf Фев 17, 2022 Интересное

Профессор Тим Спектор поделился новыми данными относительно свойств омикрон-штамма коронавируса и особенностей протекания заболевания при заражении им. Он отметил, что не всегда болезнь сопровождается симптомами ОРВИ, такими как насморк, кашель и боль в горле.

Также омикрон может проявить себя в желудочно-кишечном тракте. При этом человек ощущает боль в животе, изжогу, вздутие и тошноту. Наличие этих симптомов является прямым указанием к самоизоляции и обращению к врачу. В этом случае профессор рекомендует сдавать ПЦР-тест.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.