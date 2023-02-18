Электрокары смогут ездить бесплатно по российским дорогам

Russf Фев 18, 2023 Интересное

С марта текущего года планируется запустить новый пилотный проект, согласно которому некоторые водители смогут бесплатно передвигаться по платным дорогам. Речь идет о владельцах транспортных средств, которые оснащены только электрическим двигателем.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, потребуется приобрести или взять в аренду бесконтактный транспондер. Либо же предоставить его в офис поддержки ООО «Автодор – платные дороги», если он уже имеется в наличии. Эксперимент продлится до конца года и будет охватывать только федеральные трассы.

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