Эксперты рассказали о причинах высоких цен на томаты

В настоящее время в России наблюдается повышение цен на некоторые виды овощей, в том числе томаты. По словам экспертов, на их стоимость влияют сразу несколько факторов.

Минсельхоз планирует инициировать снижение пошлины на ввоз помидоров из-за границы, однако эксперты считают, что эта мера лишь незначительно снизит конечную цену. Основным фактором, по мнению специалистов, является ограниченный выбор поставщиков – фактически томаты сейчас ввозятся только из Турции.

Также сказывается сезонное повышение стоимости – выращивание этих овощей в России сейчас возможно только в теплицах, оборудование которых является дорогостоящим.

Rusfact.com