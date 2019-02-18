Квартира за 130 млн: кто получит наследство Бари Алибасова



Несколько лет назад 71-летний продюсер начал думать о завещании. Среди его имущества можно отметить элитные апартаменты в столице, чья стоимость составляет более ста миллионов рублей. Бари Алибасов рассказал, кому достанется эта квартира.

Несколько лет назад во время концерта с группой «На-на» в Ярославле Бари Алибасов получил тяжелую травму. «Я выскочил в зал, перепрыгнув ударную установку. Я когда-то был барабанщиком. Работа у меня была сидячая, но тяжелая. И вот, я совершил этот прыжок и приземлился так, что у меня «слетел» опорный позвонок. Врачи говорили, что жить мне осталось полтора-два года», — делился продюсер в передаче «Ты не поверишь!».

Именно тогда Алибасов стал всерьез думать над тем, как разделить личное имущество. Со временем Бари Каримович подправил здоровье, но завещание все-таки составил. «Лучше это сделать заблаговременно, — продолжил он. — Мне есть, что завещать. Надо заботиться о тех, кто тебе дорог».

К слову, продюсер владеет квартирой в центре Москвы стоимость которой составляет 130 миллионов рублей. Площадь элитного жилья равна 220 квадратным метрам. Здесь девять комнат, гордостью хозяина являются санузлы с золотыми унитазами. В свое время Алибасов потратил более двух с половиной миллионов долларов на ремонт апартаментов. Все это достанется близкому человеку продюсера.

«Все, что я заработал непосильным трудом, достанется сыну. Все, что касается музыки — Владимиру Политову, Вячеславу Жеребкину из группы «На-на», — заключил продюсер.

К слову, 33-летний Бари Алибасов-младший зарекомендовал себя как успешного бизнесмена. До 14-летнего возраста он вместе с матерью проживал в Саратове. Потом, по настоянию отца, переехал в столицу. И если раньше сын продюсера был довольно ветреным, то с недавних пор он остепенился. В 2018-ом Алибасов-младший женился на телеведущей Виолетте Гришиной, а около месяца назад у него родилась дочь Амелия.

«Знакомьтесь, Амелия Бариевна Гришина-Алибасова. Сказать, что я ощущаю себя по-новому? — делилась молодая мама с подписчиками. — Нет. Все осталось прежним. Будто она всегда была со мной. Но иногда становится страшно, когда этот маленький комочек пронзает тебя взглядом и смотрит будто в самую душу. Если в этот момент у меня были свои «нехорошие» мысли, то становится за них стыдно. У нее взгляд как у мудрой женщины преклонных лет. Вот такой эффект на меня производит этот человечек с глубоким взглядом. И еще я чувствую, что «порвать» могу любого за нее».

Бари Каримович рад, что у его сына все сложилось. Позже он намерен включить внучку в число его наследников. Напомним, Алибасову тоже удалось утроить линую жизнь. В ноябре прошлого года он узаконил отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой продюсера связывали теплые отношения на протяжении четверти века.



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