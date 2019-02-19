Разоблачительница Цымбалюк-Романовской стала медленно сходить с ума (видео)



Вероломное возвращение Элины Мазур на ТВ имело неожиданные последствия. Не стесняясь в выражениях, женщина в эфире НТВ высказала все, что думает о романе Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина — и спустя несколько дней пропала.

Загадочное исчезновение вызвало неподдельную тревогу, ведь перед этим в последнем телефонном разговоре с журналистами НТВ Элина Мазур произнесла фразу: «Я в шоке, просто в шоке, как так можно, я реально нездорова». После чего повесила трубку. Что это было — внезапное бегство или дерзкое похищение неудобного свидетеля преступлений? Ведь как раз на минувшей неделе на Цымбалюк-Романовскую завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Лишь спустя несколько дней пропавшую Элину Мазур удалось найти в специальной клинике закрытого типа, в отделении психотерапии. Знаменитая брюнетка разбита и подавлена, она явно на пределе. Оказалось, что сразу после выпуска «Новых русских сенсаций» Элине стали поступать сообщения с угрозами на телефон, а возле дома стала постоянно дежурить подозрительная машина с темными стеклами.

Элина Мазур: «Называется, не тронь дерьмо. Залезла — получи. Меня приложили в этой истории самым жестоким образом. Меня прикладывали и оскорбляли в этой истории, как никого в этой истории. По отношению ко мне физические меры применяли, меня избивали. Меня глушили, как глушат рыбу на Енисее».

Травля продолжалась несколько дней. Такого давления не выдержат даже стальные нервы.

Элина Мазур: «У меня уже плохо со сном. Я даже врать тебе не буду. Где-то стук, мне кажется, что ко мне лезут, что у меня вскрывают двери. И я просто начинаю медленно сходить с ума».

Элина не сомневается — под нее копает Виталина Цымбалюк-Романовская.

В очередном выпуске «Новых русских сенсаций» Элина рассказала о том, что случилось с ней после сенсационных откровений об отношениях Цымбалюк-Романовской и Шаляпина. Этот рассказ повергает в шок и заставляет взглянуть по-новому на загадочную фигуру бывшей жены Армена Джигарханяна.

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