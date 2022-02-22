Бывший депутат Рады Журавко считает, что неграмотное руководство Украины отменит пенсии пожилым людям

Граждане Украины в ближайшее время могут перестать получать пенсии. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал о причинах фактического банкротства украинского пенсионного фонда, пишет cdnv.ru. Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что в будущем гражданам республики могут сократить пенсии из-за демографических изменений.

В настоящее время население трудоспособного возраста сокращается достаточно быстрыми темпами. Эти очень неприятные слухи были недавно подтверждены Международной организацией труда. Так, по его прогнозам, примерно через 30 лет около 60% граждан Украины рискуют остаться без пенсионных выплат. Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что государство через десять лет не сможет финансировать пожилых людей и поэтому пожилые люди останутся без пенсий.