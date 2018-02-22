Дарья Мельникова и Артур Смольянинов оказались на грани развода из-за загулов актера

Недавно супруг вместе приняли участие в откровенной фотосессии, но оказалось, что в их семье все не так хорошо, как кажется. По информации СМИ, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов в последнее время стали серьезно ссориться. Актрисе надоело терпеть загулы возлюбленного.

В 2013 году Дарья Мельникова, которая известна по роли в сериале «Папины дочки», тайно вышла замуж за актера Артура Смольянинова. Не было даже слухов о том, что у них роман. Через два года им также удалось скрыть рождение сына, которого они назвали в честь папы. Не так давно родители впервые показали наследника, но только со спины. Поклонники рады за пару, так как они выглядят очень счастливыми, а в этом месяце супруги даже приняли участие в откровенной фотосессии.

Однако СМИ сообщают, что в семье актеров не так все гладко, как кажется на первый взгляд. Еще прошлым летом Артур появился на «Кинотавре» в Сочи без супруги. Поговаривали, что он уделял внимание гостьям мероприятия и злоупотреблял алкогольными напитками. Через несколько месяцев на премьеру фильма «Жизнь впереди» актер вновь пришел без Дарьи, но в компании другой женщины. После этого в светских кругах пошли слухи о размолвке супругов, а некоторые источники даже сообщали, что они перестали носить обручальные кольца и разъехались, чтобы пережить кризис пяти лет брака.

В свое время Смольянинов именно по этой причине расстался с актрисой Катей Директоренко. По словам Екатерины, именно на пятом году совместной жизни они перестали воспринимать друг друга, как мужчину и женщину. Мельникова до Нового года старалась полностью загрузить себя работой, так как терпеть пьяные загулы мужа больше не могла. Однако накануне праздника Артур пришел и извинился за свое поведение. Дарья немного подумав, дала ему второй шанс, но при условии, что он откажется от алкоголя иначе они расстанутся. С того момента в жизни возлюбленных все наладилось. Они съездили в романтическое путешествие и теперь снова счастливы. Коллеги Смольянинова по театру «Современник» также отмечают, что его глаза стали гореть ярче с тех пор, как он вернулся в семью, сообщает EG.ru.



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