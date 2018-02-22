Жену Бориса Грачевского не выпускают из Таиланда

Проблема возникла из-за просроченного паспорта дочери Василисы. Анну Грачевскую вместе с ребенком не пропустили таиландские пограничники, знаменитость не смогла улететь на родину. Когда она вернется в Москву, пока неизвестно.

Телеведущая RU TV Анна Грачевская вместе с мужем, спортивным агентом, бывшим баскетболистом Артемом Кузякиным и дочерью от брака с Борисом Грачевским Василисой провела в Таиланде больше трех недель. Телеведущая и ее семья наслаждались отдыхом – каждый день загорали и плавали, посещали буддийские храмы, дегустировали экзотические продукты, изучали животный мир Азии - заходили в клетку к тигрятам, плавали с дельфинами, испытывали свои нервы, «знакомясь» с крокодилами. Анна отчитывалась перед фолловерами в Интасграм, чуть ли не ежедневно выставляя фото и видео. Вот и в день отъезда, в воскресенье 18 февраля, Анна опубликовала видео в сториз, на котором видно, как ее муж и дочка идут к морю: «Кинем монетку по традиции, чтобы еще раз вернутся в это райское место», - прокомментировала картинку телеведущая.

Однако вернуться получилось гораздо быстрее, чем на это рассчитывала Анна. Ее дочь не выпустили из страны. Оказалось, что паспорт Василисы Грачевской просрочен – вернее, действие документа заканчивается именно в день вылета.

«Нас не выпустили… У нас возникли проблемы с паспортом Василисы. Все дело в том, что когда нас выпускали с этим документом, то никто нас не предупредил, что мы не сможем улететь сегодня, потому что срок паспорта заканчивается именно в этот день. Сегодня воскресенье, так что нам придется дождаться понедельника, чтобы обратиться за помощью в консульство. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией… Слава богу, у нас здесь есть друзья, которые нам приютили и нам помогают», - сказала Анна.

Грачевская посетовала только, что дорогостоящие билеты, увы, прогорели, и теперь придется покупать новые. Но присутствие духа телеведущая не теряет и даже шутит, что оставить ребенка, а самой уехать - совсем не вариант. «Я очень соскучилась… Надеюсь, что скоро все решится, и мы вылетим на родину, в Москву, в наши любимые холода», - написала Анна.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







