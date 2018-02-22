Стали известны результаты ДНК-теста Александра Серова и его внебрачной дочери

Сегодня были оглашены результаты теста ДНК. Во многих передачах Серов открещивался от связи с Надеждой Тилер, которая, по ее словам, якобы вступала с ним в интимную близость в конце 80-х. Сама женщина требует от музыканта 20 миллионов рублей, так как он оклеветал ее дочь, назвав девушку наркоманкой.

В новом выпуске передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» предполагаемая бывшая избранница популярного певца Александра Серова Надежда Тилер и ее дочь Кристин потребовали артиста принести извинения за некоторые заявления. В предыдущей программе Серов резко высказался в адрес внебрачной наследницы. Он утверждает, что девушка употребляла наркотики. Кристин согласилась пройти полное обследование в клинике. Ее мама планирует отсудить у звезды сцены деньги, так как он, по ее мнению, распространил лживые факты об их семье.

«Я в состоянии шока. Когда твою дочь публично называют наркоманкой… Я сегодня официально заявляю, что за всю ту грязь я подаю два иска в суд и требую к взысканию по 10 миллионов рублей», - заявила Надежда.

Тилер утверждает, что Кристин действительно знает несколько языков и хорошо работает. По словам женщины, обвинения Серова в адрес ее дочери голословны. Девушка плохо говорит по-русски, но в принципе у нее нет проблем с речью.

Подруга семьи Мария Ланге, вышедшая на связь со студией передачи, сообщила, что давно знакома с Тилер и ее дочерью. «Можно сказать, она выросла при мне, пошла в школу. Это было ненормально сказано», - отметила женщина.

Кристин такжже пришла в студию передачи, чтобы выразить свою позицию. Высказывание Серова в минувшем выпуске очень разозлило девушку.

«У меня проблемы с речью, но я не наркоманка. Я была в шоке», - отметила Кристин.

Выяснилось, что Кристин иногда летает в Кемеровскую область, где живет ее бабушка. В эфире показали, как девушка заботится о родственнице.

Тилер-младшая утверждает, что никогда не употребляла наркотики. В одном их отрывков программы заснят момент, когда Надежда обратилась к адвокату. Юрист признал, что 10 миллионов рублей в пользу Кристин и в пользу ее матери - это нормальная сумма, которую она может требовать по 128 статье.

Эксперты в студии решили, что девушка полностью зависит от матери, так как именно Надежда доминирует в их семье и намекает, как надо поступать.

Вместе со съемочной группой Кристин отправилась в медицинское учреждение, чтобы пройти тест на содержание наркотических средств в организме: сдать кровь и мочу. Врач Василий Шуров прибыл в студию с результатами исследования. Никаких запрещенных веществ обнаружено не было.

«Эти 20 миллионов - это наказание. Я 10 лет пыталась с ним встретиться», - объяснила Кристин поданные иски против Серова.

В конце программы генетик Снежана Королева объявила результаты ДНК-теста. Исследование должно было установить родство между Серовым и Кристин Тилер.

«Мы провели сравнение генетических профилей между Кристин и Алисой, и второго между Кристин и Александром Серовым. Результаты первого теста между Алисой Аришиной и Кристин Тилер. Девочки, предположительно, сводные сестры. Вероятность, что это так составляет 99,99%. Результат второго теста на отцовство между Александром Серовым и Кристин Тилер. Вероятность того, что Александр - действительно биологический отец Кристин составляет 99,99%», - заявила Королева.

Многие гости студии недоумевали, что в исследовании не использовался генетический материал родной дочери Серова. «Я считаю, что это несправедливо, что меня не хотят признавать ни Мишель, ни Александр Серов», - отметила Кристин. Тилер-младшая надеется, что Серов извинится, что не признавал ее. Тогда она готова забрать иск.



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