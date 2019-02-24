Георгий Данелия попал в больницу в тяжелом состоянии

24.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Георгий Данелия попал в больницу в тяжелом состоянии
Советский и российский кинорежиссер и актер попал в одну из столичных клиник из-за проблем с легкими, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, народный артист СССР обратился к медикам с жалобами на тяжелую одышку. Артист уже долгое время страдает от проблем с легкими. Сейчас у него диагностировали пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости, которое может возникнуть из-за хронических заболеваний легких).

По предварительным данным, режиссер находится в тяжелом состоянии.

Данелия работал над такими фильмами, как «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Джентльмены удачи», «Я шагаю по Москве».

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