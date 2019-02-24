Скончался режиссёр Стэнли Донен

24.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался режиссёр Стэнли Донен
Американский кинорежиссёр, продюсер и хореограф Стэнли Донен скончался на 95-м году жизни.

Об этом сообщает The Chicago Tribune со ссылкой на сына режиссёра.

По данным издания, Донен умер в Нью-Йорке, причиной смерти стал сердечный приступ.

Первой режиссёрской работой Стэнли Донена стала совместная экранизация с Джином Келли мюзикла «Увольнение в город».

В 1952 году вышел фильм «Поющие под дождём». Постановщиками мюзикла стали Донен и Джин Келли. Картина получила несколько номинаций на многие престижные кинопремии, включая «Оскар».

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