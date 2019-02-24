Скончался режиссёр Стэнли Донен

Американский кинорежиссёр, продюсер и хореограф Стэнли Донен скончался на 95-м году жизни.
Об этом сообщает The Chicago Tribune со ссылкой на сына режиссёра.
По данным издания, Донен умер в Нью-Йорке, причиной смерти стал сердечный приступ.
Первой режиссёрской работой Стэнли Донена стала совместная экранизация с Джином Келли мюзикла «Увольнение в город».
В 1952 году вышел фильм «Поющие под дождём». Постановщиками мюзикла стали Донен и Джин Келли. Картина получила несколько номинаций на многие престижные кинопремии, включая «Оскар».
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