«Подловато». Деятели кино отреагировали на слова Серебрякова о хамстве россиян



Они заметили, что если артист не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило.

Слова актёра Алексея Серебрякова, который заявил, что национальная идея России — это сила, наглость и хамство, вызвали возмущение со стороны его старших коллег по киноиндустрии.

Так, заявление звезды "Левиафана" и "Обитаемого острова" осудил народный артист России Александр Панкратов-Черный.

— На самом деле я думаю, что многое зависит от родителей. Как правило, как родители воспитают, таким человек и будет, — сказал он в интервью "Федеральному агентству новостей".

В свою очередь, кинорежиссёр и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что во время совместной работы с ним Серебряков "не заявлял ничего подобного".

— Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек. Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато, — сказал он RT.

Бортко порекомендовал актёру "оставаться там, где царят "сила, наглость и хамство". Режиссёр добавил, что национальная идея России — любить свою родину. И, по его мнению, именно эта идея позволяла гражданам страны выживать на протяжении столетий "в не сильно благожелательном окружении".

Напомним, 20 февраля Алексей Серебряков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Для пущего эффекта артист сравнил русских с американцами, у которых, по его мнению, — психология успеха, карьеры и свободы.



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