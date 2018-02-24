Серебряков не захотел отказываться от слов о хамстве россиян

24.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Серебряков не захотел отказываться от слов о хамстве россиян
Актер Алексей Серебряков прокомментировал свои слова про силу, наглость и хамство россиян. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Артист не стал отказываться от своих слов. «Я сказал все, что я сказал. Если мне потребуется что-то договорить, я обращусь к господину Дудю и ему договорю», — отметил Серебряков.

Ранее со словами Серебрякова поспорил народный артист России Александр Панкратов-Черный, заверивший, что наблюдал удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края. «Какая-то интеллигентность у них идет от природы», — отметил он.

Накануне в сети появилось интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

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