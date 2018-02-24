Шепелев вывел в свет загадочную блондинку

Ходят слухи, что у телеведущего есть возлюбленная. Недавно Дмитрия Шепелева застали в компании обворожительной спутницы. О том, действительно ли звезда ТВ закрутил новый роман, доподлинно неизвестно. Сам Шепелев не комментирует личную жизнь.

По информации журналистов, ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев посетил Большой театр. По-видимому, речь идет о постановке «Манон Леско» с Анной Нетребко и ее мужем Юсифом Эйвазовым. В конце января знаменитая оперная певица снова исполнила ведущую партию в этой опере. Шепелеву удалось попасть за кулисы – супруги с удовольствием пообщались со звездой ТВ и поделились эмоциями от визита в Москву.

«Спасибо моим выдающимся и щедрым друзьям за редкую возможность наслаждаться ими на сцене и за кулисами. Жду вашего возвращения в феврале», – обратился Дмитрий к Анне и Юсифу в социальных сетях.

По некоторым данным, Шепелев вышел в свет не один, а с загадочной спутницей. Если верить данным, получившим широкую огласку, компанию телеведущему составила очаровательная блондинка. С журналистами вышли на связь зрители постановки, утверждающие, что пара находилась в хорошем настроении и мило беседовала. У очевидцев возникло впечатление, что у Дмитрия и его подруги очень теплые отношения.

О том, кем является таинственная подруга Дмитрия Шепелева, доподлинно неизвестно. Предположительно, телеведущий сблизился с создательницей женского клуба «Креативные завтраки» и бывшим руководителем студии «Арх-предмет» Екатериной Тулуповой. Блондинка устраивает завтраки, на которых обсуждает с гостями тайм-менеджмент и другие важные темы. Шепелева и Тулупову видели вместе в апреле прошлого года. Они мило беседовали в одной из столичных кофеен. Вполне возможно, что Екатерину и Дмитрия связывают дружеские отношения.

Другой предполагаемой возлюбленной Шепелева называют личного косметолога Жанны Фриске Ксению Степанову. После смерти артистки Ксения продолжила общаться с ее близкими и поддерживать после тяжелой утраты. Известно, что Степанова помогла Шепелеву пережить горе. Отец Жанны Владимир Фриске считает, что та ограничивает общение Платона с бабушкой и дедушкой.

«Раньше Ксюша просто приходила в гости к Платону. Позже я узнал, что они с Димой настолько сблизились, что вместе с внуком летали в Грецию. А теперь Степанова и вовсе к нему переехала. Я звоню ей постоянно, но она ни разу не взяла трубку. С ней пыталась выйти на связь и Оля Орлова, но тоже безуспешно. Получается, что Ксения заменила Платону и родную, и крестную мать», – говорил отец исполнительницы в ноябре прошлого года.

По информации «Телепрограммы», у Дмитрия Шепелева солидный доход, исчисляющийся миллионами. Телеведущий предпочитает тратить заработки на любимого сына Платона.



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