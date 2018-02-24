Эштон Катчер рассказал, как голодал и мучился от галлюцинаций после развода с Деми Мур

В американском шоу "Кресло эксперт" актер Эштон Катчер рассказал, как нелегко ему было пережитьпервое время после развода с Деми. После этого он голодал и страдал от постоянных галлюцинаций. Эштон Катчер рассказал о голоде и галлюцинациях после развода с Деми Мур

Все привыкли думать, что в этом разводе пострадавшей была лишь одна сторона и это не молодой актер, ведь он регулярно еще в браке изменял жене, а после развода он довольно быстро закрутил роман со своей нынешней супругой Милой Кунис. В ходе шоу актер сознался, что все было не так безоблачно.

«Сразу после развода я решил в одиночку отправиться в горы. С собой у меня не было никакой еды: только блокнот, ручка, чай и вода. Мобильный телефон и компьютер я тоже решил оставить дома», - утверждает Катчер.

Актер решил полностью отказаться от еды, а также начал заниматься боевыми искусствами. Совсем неудивительно, что уже спустя несколько дней у него начались галлюцинации. Катчер уверяет, что он совершенно не соображал, что с ним происходит, однако после этого он постепенно начал приходить в себя. Помогли ему психологические приемы. Он решил написать письма всем своим бывшим девушкам. Эштон и Деми были женаты шесть лет.

Катчер признавался, что влюбился в Мур, когда увидел ее в фильме «Привидение». Его абсолютно не смущало то, что она старше его на 15 лет.



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