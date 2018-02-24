В МДТ похитили 45 млн рублей, предназначенных для постройки сцены для Боярской и Козловского

24.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В МДТ похитили 45 млн рублей, предназначенных для постройки сцены для Боярской и КозловскогоСМИ сообщили о задержании ФСБ лиц, подозреваемых в хищении средств, которые были выделены на постройку сцены.

СМИ сообщают, что в Малом драматическом театре, художественным руководителем которого является Лев Додин, похитили 45 миллионов рублей. По факту хищения уже возбуждено уголовное дело, а накануне сотрудники ФСБ арестовали лиц, которые могут быть причастны к похищению бюджетных средств, выделенных на проектирование и строительство новой сцены театра, в котором играют такие именитые актеры, как Данила Козловский и Елизавета Боярская.

«Группой лиц было похищено и присвоено не менее 45 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы», – говорится в сообщении ФСБ.

В пресс-службе театра не стали комментировать скандал и отметили, что хищение средств не имеет никакого отношения к самому учреждению, а все претензии нужно предъявлять тем, кто непосредственно занимался строительством.

Актеры театра также не в курсе сложившейся ситуации, многие узнали о скандале из СМИ. Известно, что бюджетные средства были растрачены на этапе проектирования, сообщает «Интерфакс«.

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