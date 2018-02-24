Алексей Серебряков впервые рассказал свою причину усыновления детей

Известный актер откровенно побеседовал с Юрием Дудем. Алексей Серебряков раскрыл журналисту размер своих доходов, объяснил, почему переехал в Канаду, а также поделился мечтами. Артист души не чает в близких людях и готов на все ради них.

Народный артист России Алексей Серебряков дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись беседы со звездой появилось на YouTube-канале «вДудь». За считанные часы с момента публикации видео набрало свыше одного миллиона просмотров и попало на вкладку «В тренде». Серебряков рассказал Дудю о своей работе, переезде в Канаду, проблемах российского кинематографа и близких людях.

Известный артист живет за границей с начала 2012 года. По словам звезды, он не отказывался от российского гражданства. Свое решение сменить место жительства Алексей объяснил заботой о детях – Дарье, Степане и Даниле. Наследники Серебрякова ходят в частную школу, которая обходится ему в 24 тысячи долларов в год.

«Мне нужно было дать им максимально большое количество конкурентных преимуществ. Где они будут жить, я не знаю. Может быть, Даня женится на бразильяке, а Степа женится на испанке. Я знаю, что они открыты, свободны и свободно говорят по-английски, и, наверное, выучат еще не один язык. Они доброжелательны, толерантны, терпимы, с уважением относятся к чужому человеческому достоинству. При этом они русские мальчишки», – рассказал артист.

У Алексея Серебрякова двое приемных детей. Артист и его жена хореограф Мария сначала усыновили Даниила, которому тогда было два года, а затем 3-летнего Степана. Актер крайне неохотно говорит о наследниках и предпочитает обходить эту тему стороной в интервью. Для Юрия Дудя Серебряков сделал исключение.

«Я с ужасом думаю о том, когда дети меня покинут. К сожалению, я в своей жизни ничего более важного, чем они и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Во всяком случае на дорожке в Каннах я такого счастья не испытываю, – рассказал звезда. – Даниила я усыновил 13 лет тому назад, а Степу – 12. Это очень личная история. Дело в том, что у нас с Машей два раза не получилось с детьми. А я ее так люблю, что не стал больше устраивать этих провокаций. Мы поняли, что можем это сделать. И Степа, и Даня – родные для нас дети».

Серебряков признался, что практически ничего не знает о родителях мальчиков. «Очень мало. Только то, что написано в карте», – отметил актер. По словам Серебрякова, во время усыновления они с супругой не встретились с большими трудностями. «Нам в основном помогали. Есть Интернет и банк данных», – сказал актер. Артист сожалеет, что больше не сможет усыновить детей из-за «закона Димы Яковлева», принятого в 2012 году. «Потому что моя жена – гражданка Канады», – объяснил Алексей.

Воспитывая своих детей, Алексей периодически проявляет строгость. «Да, я на них кричу. Это происходит достаточно часто, особенно сейчас, потому что у них переходный возраст. Я делаю это только дома. Так, недавно повысил голос из-за курения. Я пытаюсь спасти их от той ошибки, которую совершил я», – поделился мужчина.

После того, как Серебряков перебрался в Канаду, он столкнулся со шквалом критики. Несмотря на переезд, актер продолжает работать с российскими режиссерами. Юрий Дудь спросил у актера, правда ли, что его один съемочный день стоит 300-400 тысяч рублей. «Да, где-то в этом интервале», – не стал спорить Серебряков.

Самые сокровенные желания известного актера связаны с его близкими людьми.

«Я мечтаю гордиться своими детьми и умереть в один день с женой», – рассказал актер Юрию Дудю.



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