Певицу с Украины Maruv попросили представлять РФ на Евровидении-2020

25.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Певицу с Украины Maruv попросили представлять РФ на Евровидении-2020Украинскую певицу Maruv позвали представлять Россию на Евровидении-2020.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что хотел бы видеть украинскую певицу Maruv (Анну Корсун) в качестве представительницы России на "Евровидении" в следующем году. Пока же он призвал артистку не расстраиваться из-за того, что ее победу в национальном отборе на конкурс могут аннулировать из-за концертов в РФ.

"Предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает", - заявил Пригожин радиостанции "Говорит Москва".

Он также отметил, что у девушки хороший потенциал и что он готов поработать с ней как продюсер. Также Пригожин добавил, что "придурки" "не умеют гордиться своими героями".

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