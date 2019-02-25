Дочь Петренко может остаться без наследства



Старшая дочь скончавшегося два года назад знаменитого артиста Полина продолжает бороться за отстранение от наследства последней жены отца Азимы и ребенка от этого брака Алии-Мелании. Споры родственников Алексея Петренко не утихают.

Недавно суд постановил, что свидетельство о рождении девочки недействительно, и она не является кровной родственницей покойного актера. Полина не раз заявляла, что третья супруга ее отца Азима Абдумаминова подделала документы о рождении ребенка. В них Петренко значится отцом девочки.

Старшая дочь актера поделилась подробностями перепитий с наследством отца. Малышка может остаться без имущества Петренко. "Наконец суд постановил, что свидетельство о рождении из села, где он записан отцом этой Алии-Мелании, недействительно. Алию могут отстранить от наследства, так как она не папина родная дочь, а его новой жены Азимы и другого мужчины", – рассказала Полина в программе "Выход в люди" на телеканале "Россия 1".

По словам Полины Петренко, наследство актера – это 11 миллионов рублей и домик в Тверской области. Она объяснила, что у отца в Сбербанке 12 счетов, половина которых ушла бы по закону Азиме, а вторая часть делилась бы между тремя наследниками: Полиной, вдовой и ее дочерью.

Азима Абдумаминова имеет на вопрос другую точку зрения. Женщина обвинила старшую дочь Петренко в том, что та бросила отца и назвала его недееспособным. Вдова актера считает, что Полина не должна участвовать в разделе имущества.

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