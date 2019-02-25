В номинации «Лучшая оригинальная песня», «Оскар» получила Леди Гага

Американская певица Леди Гага удостоена премии «Оскар» за песню "Shallow" к фильму "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера. Она получила награду в категории «Лучшая оригинальная песня». Транслирует церемонию вручения телекомпания ABC.

Эпатажная певица была три раза номинирована на «Оскар», но стала ее лауреатом впервые. Получив награду Американской академии киноискусств, она поблагодарила режиссера картины.

«Звезда родилась» еще номинирована в категории «Лучший фильм года», а сама Гага в категории «Лучшая женская роль".



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