«Богемская рапсодия» получила «Оскар» за лучший звук и монтаж

25.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

«Богемская рапсодия» получила «Оскар» за лучший звук и монтаж
Фильм Брайана Сингера «Богемская рапсодия» удостоена «Оскара» за «Лучший монтаж».

Кроме прочего, картина чуть ранее получила две «звуковые» номинации — за лучшие «Монтаж звука» и «Сведение звука». Таким образом, на данный момент фильм получил уже три «Оскара».

Кроме прочего, «Оскар» за «Лучшую операторскую работу» получил разносторонний кинодеятель Альфонсо Куарон за картину «Рома». Он же получил статуэтку за эту же ленту в качестве режиссера и продюсера в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщает RT, 91-ая церемония вручения наград киноакадемии США «Оскар» проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

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