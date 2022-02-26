Актер Андрей Ильин пожаловался на непредсказуемую Елену Яковлеву

Известный российский актер Андрей Ильин пожаловался на коллегу по съемочной площадке Елену Яковлеву, пишет burumbon.ru. Звезды вместе снимаются в десятом сезоне сериала Склифосовский. Недавно команда сняла эпизод с празднования годовщины больницы. Мужчина назвал Яковлева замечательным художником.

Ильин также признался, что Елене постоянно приходится «ловить» на площадке, потому что она непредсказуема. По словам исполнителя роли хирурга Геннадия Кривицкого, его коллега любит разучивать текст и импровизировать. Ильин добавил, что с Яковлевой было интересно работать. По сюжету между героями актеров существуют длительные отношения, они встречаются после 30-летнего перерыва и начинают сначала. Напомним, что Яковлева играет в сериале Ирину Павлову.