Александр Проханов мечтает встретиться с женой, которая умерла семь лет назад

Сегодня 80 лет исполняется известному публицисту и писателю Александру Проханову. Накануне юбилея Александр Проханов дал откровенное интервью. Оказалось, что он сильно скучает по своей супруге, которой не стало несколько лет назад.

Писатель и публицист признался, что отпразднует юбилей не в Москве, но точное место называть не стал. Он планировал отправиться в одно из мест, где ему когда-то было хорошо. Например, в Карелию, где он провел с женой медовый месяц, а может быть, и в Истру, где Проханов работал лесником одно время. Также он предположил, что может отправиться в уральский город Верхотурье, где часто бывал в юности.

Общаясь с журналистами, Александр Андреевич не стал скрывать, что скучает по своей жене Людмиле Константиновне, которая скончалась семь лет назад. Она подарила ему дочь Настю и сыновей — Андрея и Василия. Девочка выросла и пошла по маминым стопам. Она окончила текстильный институт. Младший наследник стал известным публицистом, а средний — Василий — фотографом, а также он автор-исполнитель песен. Все трое обзавелись детьми и подарили родителям восемь внуков. «Я думаю о жене каждый день, мечтаю о встрече с ней. Полагаю, что она тоже об этом мечтает. И мы с ней, я думаю, очень скоро повидаемся», — поделился своими мыслями Проханов.

По словам писателя, с будущей женой он познакомился, когда она была художницей. Позже Людмила Константиновна посвятила свою жизнь материнству и супружеству. Александр Андреевич рассказал, что она была «возвышенным» человеком. Он не стал скрывать, что она явилась ему однажды во сне и предстала в новом «хрустальном» образе, в котором исчезло все, что раньше его могло раздражать или приводило к ссоре. Однако писатель добавил, что обязан всем также еще двум женщинам — бабушке и маме. Так как именно они его вскормили и воспитали, об этом Проханов рассказал EG.ru.



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