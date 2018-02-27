Покинувшая работу на Первом канале Екатерина Андреева радуется жизни. Видео

Телеведущая не стала унывать из-за того, что ее "убрали" из эфира и отправилась на отдых.

Пока поклонники Екатерины Андреевой переживают, что их любимицу убрали из программы «Время» в федеральном эфире, сама теледива и не думает унывать, а радуется свободе. Ведущая вместе со своим супругом отправилась отдыхать на Мальдивы. Андреева призналась, что ждала отпуска, моря и солнца целый год.

Она поделилась роликом, где на катере рассекает волны и радуется чувству свободы, когда человек никому ничем не обязан.

Звезда рассказала, что ей импонирует девиз острова – «No shoes, no news». Ей очень нравится, что она, как герой Ричарда Гира из культовой ленты «Красотка», может ходить босиком по траве и полностью отключиться от повседневных дел.

Почитатели Екатерины Андреевой искренне порадовались за своего кумира. Они поблагодарили ее за атмосферные впечатления, которые согревают им душу, пожелали позитивного отдыха и отметили, что ждут интересных репортажей. Доля комплиментов перепала и супругу теледивы, которого сравнили с принцем, пишет сайт Dni.ru.

Напомним, ранее Екатерина отметила, что «Время» не может остаться без нее и она будет вести программу для всей России – от Волги до Амура.

NO SHOES,NO NEWS-это девиз острова,и действительно-зачем тебе эти «испанские сапожкИ» ,если можно ходить по Земле 🌎🌍🌍наконец .Как герой Ричарда Гира в «Красотке». Обувь снял,по газону походил-счастлив всю неделю и девушку хорошую нашёл 💃🏻💃🏻💃🏻. Ну про news и так понятно - «Матрица.Перезагрузка» ПОМНИМ ПРО СТОРИЗ ,ТАМ ТОЖЕ МНОГО 👍👍👍✌️✌️✌️👌👌👌😜😜😜. #я #море #офигенно #путешествие #яхта #вода #радость #жизньпрекрасна #maldives #yacht #boat #speed #speedy #sea #holiday #life #lifestyle #travelgram #travel #instatravel #хорошо #красотаспасетмир #девочки #девочкитакиедевочки #улыбка #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 25, 2018 в 10:17 PST

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