Джуд Лоу решил во второй раз жениться

Он намерен жениться на психологе Филиппе Коэн.

Один из самых красивых мужчин современного кинематографа 46-летний Джуд Лоу после 15-летнего перерыва снова решил связать себя узами брака.

В этот раз, по данным зарубежных СМИ, его избранницей стала 32-летняя Филиппа Коэн, психолог по профессии, она специализируется на бизнесе и отношениях.

Пара встречается с 2015 года, однако до этого они предпочитали не афишировать свои отношения. Впрочем, в январе папарацци в очередной раз засняли возлюбленных, прогуливающихся по Нью-Йорку.

По данным западной прессы, торжественная церемония бракосочетания Лоу и Коэн состоится в мае этого года во Франции. Также известно, что шафером актера станет его 22-летний сын от первого брака Рэфферти, пишет «7 дней».

Отметим, что этот брак станет вторым для Джуда Лоу. С 1997 по 2003 год он был женат на актрисе Сэйти Фрост. У них родилось трое детей. Также у актера есть еще двое детей от других женщин.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







