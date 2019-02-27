Режиссер Идов рассказал, почему не дал Галкину роль в своем фильме



Режиссер картины «Юморист» Михаил Идов отказал эстрадному артисту Максиму Галкину в роли.

Галкин мог исполнить главную роль в картине Идова, однако режиссер сделал выбор в пользу Алексея Аграновича.

Идов признался в шоу «ВДудь», что хотел поработать не с актером, а именно с юмористом.

«Это был Максим Галкин. Он очень хорошо провел пробы», — сказал режиссер.

По его словам, Галкин хочет предстать перед зрителями в совершенно другом образе. Идов сообщил, что Агранович ему приглянулся больше, поэтому он решил пригласить его на главную роль, отметили «Дни.ру».



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