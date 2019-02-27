Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова

Певица намерена получить алименты с Владислава Радимова. Ранее Татьяна Буланова не планировала судиться с экс-супругом, утверждая, что он помогает сыну, и у них нет никаких стычек.

Татьяна Буланова судится со своим бывшим мужем Владиславом Радимовым. Певица обвиняет экс-полузащитника «Зенита» и сборной России в неуплате алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего сына Никиты. Звезда обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района еще 21 февраля. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов возбудили исполнительное производство. Пока не указано, какую именно сумму задолжал Радимов.

Позднее Татьяна резко отреагировала на слухи об алиментах Радимова. «Я не понимаю, какая сука это сделала? Меня трясет второй день. Вся эта история - фигня полная. Простите, других слов нет. Это какой-то бред! Это все неправда! Не понятно только, кому это пришло в голову», — заявила звезда журналистам.

Супруги оформили развод в 2016 году, однако это не помешало Булановой и Радимову часто общаться и проводить праздники вместе. Сын Никита не испытывает недостатка внимания со стороны родителей.

«У нас замечательные отношения. Даже кажется, что сейчас, когда мы развелись, отношения стали лучше. Если раньше какое-то недоверие было, то сейчас все совершенно спокойно: делай, что хочешь, ты свободный человек и я свободный человек. Какие-то стычки вообще перестали существовать. Даже на бытовом уровне. Комнат пять. В спальне мы спим с Никитой, потому что после трагических событий с бабушкой он боится еще немножко спать один», — рассказывала Буланова.

Буланова скоро отметит юбилей — звезде 6 марта исполнится 50 лет. Как недавно признавалась артистка, она мечтает быть востребованной еще много лет, а также уже нянчить внуков. Татьяна не исключает, что сможет выйти и в третий раз замуж. Буланова всегда сама решала уходить от супругов, когда видела, что их отношения разваливаются.

«Бороться за любовь точно не нужно. Если к тебе нет чувств, то смысл? Даже если у меня был холодок с супругами, никогда не шла к ним первой! Наверно, лучше не стоит опускать руки к своей мечте! Конечно, говорят «цель оправдывает средства». Так не считаю. Всегда оставайтесь порядочными людьми!» — рассуждала певица в беседе со «СтарХитом».

Напомним, у Булановой есть еще старший сын Александр, рожденный в браке с Николаем Тагриным. Долгое время Саша не общался с папой, так как им было не о чем разговаривать. «Раньше, когда я был больше востребован и выступал на телевидении, общались. Советом не помогал, мало общались в то время, когда нужен был совет. Деньгами не помогал, да и я особо не прошу, неудобно. Думаю, он мне не откажет в помощи», — говорил сын Булановой. Теперь молодой человек работает бариста: мама часто приходит к нему в кафе на чашку кофе.



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