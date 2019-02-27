10 состаренных с помощью фотошопа российских знаменитостей

27.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мы все думаем о будущем. Сегодня предлагаем вам пофантазировать, взглянув на знаменитостей, которые резко стали старше своего настоящего возраста.

Как будут выглядеть отечественные селебрити в старости? Ответ далее в журнале Ещё!

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