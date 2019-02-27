10 состаренных с помощью фотошопа российских знаменитостей

Мы все думаем о будущем. Сегодня предлагаем вам пофантазировать, взглянув на знаменитостей, которые резко стали старше своего настоящего возраста.
Как будут выглядеть отечественные селебрити в старости? Ответ далее в журнале Ещё!
Настя Ивлеева
На наш взгляд, Настя Ивлеева превратится в милую старушку с печальными глазами, которая будет вокруг себя собирать детвору и рассказывать истории из собственной жизни…
Юрий Дудь
Юрий Дудь — известная личность Интернет-пространства, который, если верить фотографии, с возрастом достигнет более мудрого и умиротворенного вида.
Анастасия Волочкова
Глядя на фото с Анастасией Волочковой, так и хочется отметить, что даже у состарившейся балерины не пропал «огонь» в глазах. Почему-то нам кажется, что именно так и будет!
Ксения Собчак
А вот — хитрая бабушка Ксения Собчак, которая наверняка сможет передать подрастающему поколению некоторые секреты своего успеха.
Тимати
Несмотря на брутальный образ Тимати в настоящее время, в роли дедушки он получился добрым и открытым. Давайте думать, что именно так и будет!
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