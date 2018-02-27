Зверев рассказал о замужестве 70-летней Ротару

27.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Зверев рассказал о замужестве 70-летней Ротару
София Ротару теперь замужем. Церемония прошла тайно. Об этом сообщил Сергей Зверев.

Проболтался стилист во время одной из встреч с фанатами. Когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток – Ирина Аллегрова, Азиза, София Ротару.

В этот момент у Зверева вырвалось разоблачающее личную жизнь певицы высказывание. "Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная," – завил стилист.

Однако Зверев тут же замолчал, видимо, осознав, что сболтнул лишнего. Как не умоляли фанаты рассказать о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему, пишет журнал "Зажигай".

Отметим, что сама певица ни разу не говорила о замужестве, после того, как в 2002 году скончался ее первый супруг Анатолий Евдокименко. Ротару и украинский музыкант, руководитель ансамбля "Червона рута". поженились 22 сентября 1968 года. В браке у Софии и Анатолия родился сын. Сейчас Ротару воспитывает двоих внуков – мальчика и девочку.

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