Группа KAZKA не будет выступать на «Евровидении» за Украину

28.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Группа KAZKA не будет выступать на "Евровидении" за УкраинуГруппа KAZKA тоже отказалась представлять Украину на «Евровидении».

Группа KAZKA отказалась представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.

Музыканты отметили, что имели бы честь представлять свою страну на международном конкурсе. Однако им не нужна победа любой ценой.

«Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор», - написала группа. Коллектив указал, что готов поучаствовать в «Евровидение» в следующем году.

Напомним, что ранее национальный отбор на Украине завершился скандалом из-за победы певицы Maruv, которая выступала в России. После финала девушке передали контракт с пунктом о запрете на российские гастроли. Документ артистка подписывать не стала.

Позже выступить на «Евровидении» предложили коллективу Freedom-Jazz Girls Band, который занял второе место. Однако музыканты отказались от участия, сославшись на плотный гастрольный график.

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