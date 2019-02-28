О самочувствии кинорежиссера Данелии рассказала супруга

Супруга Данелии рассказала о самочувствии режиссера.

Состояние советского и российского кинорежиссера Георгия Данелии улучшилось. Об этом рассказала его супруга Галина.

По ее словам, сейчас народный артист СССР находится в сознании, однако не может говорить. «Врачи замечательные и отвоёвывают его жизнь», - сказала жена режиссера.

Напомним, что Георгия Данелию в субботу доставили в реанимацию с воспалением легких. Состояние режиссера оценивалось как стабильно тяжелое. Медики были вынуждены ввести его в искусственную кому.



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