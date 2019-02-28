Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

Певица Леди Гага в интервью ответила на волну спекуляций в соцсетях, связанную с ее предполагаемым романом с Брэдли Купером — актером и режиссером, снявшим ее в драме «Звезда родилась».

Киммел отметил, что игра Купера и Гаги и их совместное выступление на недавнем «Оскаре» были столь убедительны, что поклонники не сомневаются в их романе. «Прежде всего, соцсети — это отхожее место интернета. Они изуродовали поп-культуру. Конечно, люди увидели любовь, ведь именно ее мы хотели показать!» — цитирует возмущенную Гагу Variety.

Певица напомнила, что Shallow, за которую она получила «Оскар», — это песня о любви, а весь фильм «Звезда родилась» — это лав-стори. «С точки зрения актерской игры на было очень важно быть в контакте. Слушайте, я обнималась с Тони Беннеттом все три года гастролей! Когда поешь о любви, хочешь, чтобы люди чувствовали именно ее», — вспоминает певица о своем туре с 92-летним джазовым исполнителем.

Ранее сообщалось, что после триумфа на «Оскаре» Леди Гага и Купер должны отправиться в турне.



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