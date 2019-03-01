Эмилия Кларк обещает зрителям «шокирующий» последний сезон «Игры престолов»

01.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Эмилия Кларк обещает зрителям "шокирующий" последний сезон "Игры престолов"
Дейенерис Бурерождённая из дома Таргариенов от крови старой Валирии, мать драконов, королева андалов, ройнаров и первых людей, кхалиси великого Дотракийского моря, известная в миру как Эмилия Кларк, поделилась с журналистами, чего же стоит ожидать от заключительного сезона сериала "Игра престолов".

По её словам, грядущая премьера будет самой интригующей и "шокирующей" для зрителей, а по своей масштабности и количеству зелёного фона на съёмках "Игру престолов" можно смело сравнить со "Звёздными войнами".

К сожалению для фанатов, она не раскрыла ни малейшей конкретной детали о сериале или его сюжете, но это лишь подогревает интерес зрителей к премьере, которая должна состояться уже 14 апреля. Известно, что первые две серии будут идти по часу, остальные — по 80 минут, а всего их будет шесть штук.

В своём прошлом интервью Эмилия Кларк призналась, что пыталась похитить тот самый "железный трон", на который претендует её героиня в сериале, однако он не влез в машину и шалость не удалась.

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