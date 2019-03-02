Глюкоза рассказала о своем трудном детстве

02.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Глюкоза рассказала о своем трудном детствеПевица Глюкоза в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о своем непростом детстве. По словам Натальи Ионовой, у нее были очень сложные отношения с родителями, которые серьезно выпивали.

Также 32-летняя артистка поведала о своем первом посещении детской комнаты милиции, куда она попала в 10 лет. Причиной стало проникновение на территорию детского сада, которое закончилось вызовом сотрудников правоохранительных органов.

"Я была ужасным ребенком, очень мерзким, мне хотелось чего-то необычного", – призналась певица, добавив, что до сих пор любит острые ощущения и резкий выброс адреналина в кровь.

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