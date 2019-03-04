Поклонники Наталья Подольской рассмотрели у нее «беременный» живот. Фото

Наталья Подольская и Владимир Пресняков нередко появляются на официальных мероприятиях. Недавний выход звездной пары в свет заставил публику подумать, что супруги ждут прибавления в семье. В Сети ведется бурная дискуссия по поводу округлившегося живота Натальи.

Владимира Преснякова и Наталью Подольскую считают одной из самых крепких семей российского шоу-бизнеса. Они в браке почти девять лет и имеют общего сына Артемия. Владимир и Наталья укрепили статус, получив на последнем посещенном мероприятии награду «Пара года». Но фотографии с праздничного вечера натолкнули поклонников на мысль, что скоро у маленького Темы появится брат или сестра.

В социальных сетях появились новые снимки, где у Натальи топорщится платье, подчеркивая слегка округлившийся живот. Также подписчики не преминули отметить, что у певицы изменились черты лица, а это может указывать на появление отеков в начале беременности. Поп-исполнительница даже не подчеркнула, что стала счастливой обладательницей премии лучшей паре.

«Я и мой котяра. Всем «мур-мяу», — кратко подписала Подольская фото.

Поклонницы начали активно поздравлять кумира, говоря, что «животик уже заметен», значит, пора ждать новостей о прибавлении. Большинство комментаторов склонились к мысли, что теперь певица родит девочку. Наталья пока не ответила любопытным подписчикам, предоставив им гадать, правдивы ли подозрения.

Некоторые пользователи Сети высказали и другую точку зрения: Подольская слегка поправилась, а фотограф выбрал неудачный ракурс. Другие вовсе умозаключили, что предположения о беременности беспочвенны, зато лицо певицы действительно изменилось из-за вмешательства пластического хирурга или возрастного фактора. Дискуссия дошла до обсуждения формы носа поп-звезды, которую, по мнению комментаторов, стоит исправить.

К слову, слухи о «положении» Натальи Подольской появились не в первый раз. Больше года назад округлившиеся формы певицы поклонники приметили в новом клипе. Тогда Наталья даже обиделась на подписчиков, ответив им, что не только не ждет ребенка, но и следит за фигурой, часто посещая спортзал.

Напомним, что первенец исполнительницы появился в 2015 году. Звезда старается уделять больше времени Теме, несмотря на плотный график выступлений. Занятые родители ребенка не так давно рассказывали, что не против пополнения в семье. Возможно, поэтому предположения поклонников могут оказаться правдой.



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