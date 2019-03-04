Потерявшая мужа Божена Рынска перенесла клиническую смерть

После смерти супруга Божена Рынска, тяжело переживающая его кончину, попала в клинику в Испании. Теперь журналистке стало хуже, и Божена оказалась на грани гибели. Врачи смогли спасти пациентку, и она успела самостоятельно рассказать о трагедии в Сети.

Самоубийство Игоря Малашенко подорвало здоровье Божены. Рынска писала, что готова лечь в могилу вслед за возлюбленным. Тревожные вести об ее госпитализации появились два дня назад. Ситуация все больше усугублялась.

Выяснилось, что журналистка не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть. После «чудесного воскрешения» Рынска решилась поделиться пережитыми эмоциями с пользователями Сети. Несколько часов назад она собственноручно опубликовала пост, в котором выразила разочарования от случившегося.

Видимо, светская львица мечтала вновь встретить возлюбленного после смерти, но не помнит ничего, что происходило в бессознательном состоянии.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды увидеться с любимыми — всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — рассказала Божена в микроблоге.

О самочувствии журналистка не написала, очевидно, решив, что духовная сторона вопроса важнее. Поклонники бросились комментировать трагедию. Дискуссия о жизни и ее окончании достигла апогея, когда многие подписчики подтвердили, что имели личный опыт клинической смерти. Мнения разделись: кто-то утверждал, что видел иной мир на грани гибели, другие согласились с Боженой на тему гнетущей пустоты, ожидающей за чертой.

Вчера с мольбой о помощи к подписчикам обратилась родственница светской львицы. Взволнованная Нина Костикова рассказала, что Рынска несколько дней не вставала. Не представлялось возможным даже отвезти безутешную вдову в аэропорт. Но главное, что волновало пациентку — это судьба бывшей жены Малашенко.

«Божена не встает совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите дать санитарный самолет. Если Божена так и будет «в отключке», она просила передать: «Пивоваровой, несмотря на завещание, быть не должно. Это убийца. Пожалуйста, кто помнит, как мы любили друг друга, очевидцы, напишите об этом здесь», — разместила Нина послание на странице журналистки в Facebook.

Ранее Божена Рынска говорила, что боялась приезда в Россию из-за осуждения окружающих. Светская львица сообщила, что в феврале от нервного истощения у нее началась депрессия. О госпитализации журналистки первого марта рассказала жена Владимира Гусинского Елена в Сети. Виллы Гусинского и Игоря Малашенко находятся рядом в испанском городе Сотогранд, где избранник Божены и лишил себя жизни. Полагают, он не выдержал стресса из-за судов с экс-супругой Еленой Пивоваровой, обвинившей бывшего возлюбленного в растрате 60 тысяч долларов.



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