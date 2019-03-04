Вокалист The Prodigy делился планами совершить самоубийство

04.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Вокалист The Prodigy делился планами совершить самоубийство
Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году поведал о планах совершить самоубийство, сообщает Metro.

"Я ни на что не коплю деньги. Я все сразу же обналичиваю. Я всегда чувствовал, что когда мне надоест, я убью себя… Клянусь, это не суицидальные мысли", – сказал он.

Флинт отметил, что мечтает оглянуться назад и понять, что прожил полноценную жизнь.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Группа сообщила, что он покончил с собой. Однако в полиции сообщили, что он умер естественной смертью. Расследованием обстоятельств смерти займется коронер.

Кит Флинт создал электронную группу The Prodigy в 1990 году, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а в 1996-м впервые записал сингл как вокалист. Коллектив должен был приехать в Россию с концертом в июле.

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