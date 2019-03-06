В США скончался актёр из «Беверли-Хиллз, 90210»



Американский актёр Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончался в возрасте 52 лет.

Об этом сообщает Today.

По данным TMZ, артист скончался в результате обширного инсульта.

Люк Перри получил популярность во время съёмок в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (1990—2000 годы).

Кроме того, актёр принимал участие в съёмках сериала «Ривердэйл». Также Перри сыграл в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», над которой в настоящее время ведётся работа.



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