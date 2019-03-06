Сергей Зверев проводил одиночный пикет у стен Кремля

Российский стилист Сергей Зверев выступил против строительства завода на озере Байкал. Фотографии со своего одиночного пикета на Красной площади он опубликовал в Instagram.
На снимках он стоит с короной на голове и плакатом в руках.
"Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против?" — говорится в подписи к фото.
Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.
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