Сергей Зверев проводил одиночный пикет у стен Кремля



Российский стилист Сергей Зверев выступил против строительства завода на озере Байкал. Фотографии со своего одиночного пикета на Красной площади он опубликовал в Instagram.

На снимках он стоит с короной на голове и плакатом в руках.

"Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против?" — говорится в подписи к фото.

Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.



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