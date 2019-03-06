Названа предполагаемая причина суицида солиста The Prodigy

06.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Названа предполагаемая причина суицида солиста The ProdigyПо предположениям, музыкант снова стал принимать наркотики, отказаться от употребления которых ему помогла как раз Маюми Каи.

За несколько дней до суицида вокалист The Prodigy Кит Флинт расстался со своей женой — японским диджеем Маюми Каи, на которой женился в 2006 году. Как сообщает The Daily Mail, музыкант также выставил на продажу свой дом.

Издание вспоминает фразу исполнителя трёхгодичной давности, когда в интервью он сказал: "Когда меня всё достанет, я убью себя". The Sun пишет, что Флинт мог снова начать принимать наркотики, от которых ему помогла отказаться как раз супруга. Сообщается, что с Нового года и до сих пор Каи находится в Японии.

В то же время примерно за 48 часов до смерти 49-летний музыкант участвовал в марафоне на пять километров и выглядел здоровым. В забеге второго марта он показал свой лучший результат — 21 минуту и 22 секунды.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в своём доме в графстве Эссекс 4 марта. Обстоятельства смерти музыканта раскрыла полиция. Ранее Лайф писал, как российские звёзды прощаются с Китом Флинтом.

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