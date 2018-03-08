Григорий Лепс грозит выгнать 7-летнего сына из дома

08.03.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Григорий Лепс грозит выгнать 7-летнего сына из домаГригорий Лепс пообещал выгнать своего сына из дома, если тот вдруг решит пойти в шоу-бизнес.

Российский певец Григорий Лепс воспитывает своего сына в большой строгости. Артист не хочет, что бы наследник пошел по стопам своего отца. Лепс пытается оградить сынишку от мира шоу-бизнеса. Он увлекает ребенка разными другими хобби, лишь бы ребенок не стал певцом. В последнем своем интервью Лепс рассказал корреспондентам, что если сын пойдет по его стопам, то он выгонит ребенка из дома. Он не желает своему ребенку такой жизни, и не потерпит еще одного певца в своем доме.

В свои 55 лет Григорий Лепс имеет четверых детей, младшему сыну всего лишь семь лет, которого он строго воспитывает и дисциплинирует.

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