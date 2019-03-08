Уилла Смита посчитали слишком белым для роли в новом фильме

Пользователи Сети сочли недостаточно черной кожу американского актера Уилла Смита для съемок в байопике «Король Ричард».

Как сообщает «Би-би-си», пока артиста не утвердили на роль отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс. Тем не менее он заявил, что готов участвовать в проекте. В соцсетях высказались за то, чтобы в фильм по сценарию Зака Бэйлина пригласили актера с более темным цветом кожи. Среди предложенных кандидатов оказались Идрис Эльба и Махершала Али.

«Ничего не имею против Уилла Смита, но почему он играет отца Винус и Серены? Да, человек может играть, но, ради бога, есть темнокожие люди, которые тоже могут играть. Они могут взять одного из них и, может быть, дать неизвестному актеру шанс».

«Почему Махершала Али не сыграет вместо Уилла Смита?»

«Мне нравится Уилл Смит, но он в роли Ричарда — это непорядок. Это просто неуместно, и есть другие актеры с темной кожей и узнаваемым именем, которые могут сделать эту работу. Любой, кто не понимает, что это колоризм, бредит».

Некоторые юзеры сочли бессмысленными нападки на актера и отметили, что требование лишить его роли из-за недостаточно темной кожи — это и есть расизм.

«Уилл Смит не слишком чернокожий, чтобы играть чернокожего мужчину? Разве это не расизм? В любом случае, если он лучший возможный вариант, то в чем проблема?»

В феврале Уилл Смит рассказал, что у него был шанс сыграть главную роль в «Матрице» братьев Вачовски (в настоящее время — сестры Вачовски), однако он отказался. Артист пояснил, что тогда концепция фильма показалась ему слишком нелепой.



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