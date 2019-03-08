Сергей Лемох не хочет знать спившуюся дочь и внучку

Близкие обвинили артиста в том, что он прекратил общение с ними.

Родственники обвинили звезду 90-х, бывшего солиста группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха в том, что он перестал с ними общаться и фактически бросил на нищенское существование, в то время как его дочь вынуждена лечиться в клинике для страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.

80-летняя Талина Ивановна рассказала в вышедшей на Пятом канале программе "Светская хроника" о том, что вынуждена присматривать за правнучкой - внучкой Сергей Лемоха. Дело в том, что ее мать Людмила, дочь Лемоха, страдает от вредных привычек и проходит лечение в клинике от алкогольной и наркотической зависимости. Прабабушка поведала, что силы ее уже покидают, да и сама она недавно упала и три дня не могла ходить.

По ее словам, родственники Лемоха живут очень бедно и его внучка Марина вынуждена питаться лишь гречневой кашей и яйцами, это все, на что хватает денег. Она также рассказала, что купила девочке бутылку сладкой газированной воды и она заболела. Купила во второй раз и у нее началось желудочное отравление.

Талина Ивановна рассказала, что Людмила, это дочь Лемоха от первого брака. Ее родители развелись, а когда ей было 20 лет, мать умерла от рака. После этого Людмила начала спиваться, а затем вообще попала в компанию к наркоманам. Когда позвонили Лемоху с просьбой, чтобы он отправил дочь на лечение, он сказал, чтобы ему больше не звонили, рассказала бабушка Людмилы.

Сама Людмила также появилась в программе и сообщила, что внучке Сергея Лемоха уже шесть лет, но так и не успел с ней познакомиться.

"Сестры дочку он увидел три года, когда ей исполнилось, мою до сих пор не видел", — сказала Людмила.

Она также поведала, что в дом, где живет Марина, уже приходили из органов опеки. Людмила опасается, что ребенка могут забрать из-за проблемных условий проживания.

В тоже время знакомые Сергея Лемоха сообщили, что он помогал дочери, но она спускала деньги на алкоголь и наркотики, после этого он перестал это делать. Так певица Наталья Гулькина, подруга Сергея Лемоха, заявила, что всецело находится на стороне музыканта. Она отметила, что Сергей намерен забрать внучку себе, как только появится такая возможность. Но для этого нужно, чтобы произошло лишение родительских прав.



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