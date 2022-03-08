Жена футболиста Павла Мамаева рассказала о подарке спортсмена на 8-летие дочери Алисе

Иван Мар 8, 2022 Общество

Он отправил девушке три сертификата в магазин одежды, но сюрприз не удался.
По словам Аланы Мамаевой, одежда в выбранном магазине оказалась маловата для ее дочери, так как Алиса носит одежду, предназначенную для детей 12-14 лет, пишет avtocore.com. В итоге модель передала подарочные сертификаты одному из подписчиков в Instagram.

На ситуацию отреагировала нынешняя возлюбленная футболиста Надежда Санько, заявив, что Мамаев не знает точных параметров наследницы, поэтому она опиралась только на возраст. Девушка спортсмена также подчеркнула, что Павел не видел Алису несколько месяцев.

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